Guest starring ne demek? Guest starring ne anlama geliyor?

Bazılarımız Guest starring kelimesini ilk kez duyarken, pek çoğumuz aslında gündelik yaşamda çoğu zaman karşılaşmıştır. Elon Musk2ın “Guest starring” paylaşımının ardından gündeme gelen kelimenin ne anlama geldiğini merak edenler Guest starring ne demek ne anlama geliyor sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

GUEST STARRING NE DEMEK?

Kökeni İngilizce olan Guest starring, kelime anlamı olarak konuk sanatçı demektir. Guest starring bir ekibinin parçası olmayan sonradan gelen ve gidecek olan konuk oyuncu olarak adlandırılır. Eğlence sektöründe devamlı o işin içerisinde olmayanları ifade ederken, müzik sektöründe konuk şarkıcı olarak adlandırılır.

Televizyon programlarında da Guest strarring konuk yıldız anlamına gelir. Guest starring genellikle bazı yapım şirketleri tarafından özel konuk yıldız veya özel müzikal konuk yıldız olarak kabul edilir.

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