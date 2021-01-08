‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi bu ay açıklayacağız

Bir grup kadın gazeteci ile bir araya gelen Akşener, özetle şunları kaydetti:

BAHÇELİ’NİN ‘EVİNE DÖN’ ÇAĞRISI: Sayın Bahçeli’yi anlama gayretinden vazgeçmiş bir insanım. İlgilenmiyorum.

MEMLEKET MASASI ÖNERİSİ: Bize, İYİ Parti’ye ne Sayın Erdoğan’ın ne de yakınlarından bir şahsın resmi olarak “Buyurun bir masaya, sadece sizle oturalım, birlikte bir yol yürüyelim” diye bir teklifi olmadı.

DARBE TARTIŞMASI: Biz vesayetin her türlüsüne karşı çıkan bir siyasi partiyiz. Siyasilerin konuşmalarına baktığım zaman da seçim istemek bir haktır.

FİKRİ SAĞLAR’IN AÇIKLAMALARI: Yahu bırakın kadınları. Çemkirmeyi kesin. Bir yılda 356 kadın katledildi.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM ÖNERİSİ: Muhtemelen ocak ayının 3. haftası kamuoyu ile paylaşılır. Bizimki bir model, anayasa değil. Sonra da muhtemelen yan yana gelinir arzu eden olursa.

ERKEN SEÇİM: Haziranda seçim bekliyorum dedim ama yanlış anlaşılmasın, bilgim, duyumum yok.

HDP’NİN KAPATILMASI ÇAĞRISI: Arzu eden Sayın Bahçeli müracaat edecek mi? Sayın Erdoğan, ‘Arkadaş önden buyur’ diyecek mi?”

Dün Ankara Beypazarı’nda esnaf ziyaretleri sırasında gazetecilere ABD’de yaşananlarla ilgili de açıklama yapan Akşener, “Seçmenin hür iradesini çalıştırıp sandığa attığı oyun sonuçlarını hiç kimse tartışamaz. Umarım bu demokrasinin olmazsa olmaz kaidesi işler diye düşünüyorum” dedi.