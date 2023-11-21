Gs’li futbolcuları dolandırma davası: Banka müdürü hakim karşısında

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İstanbul’da özel bir bankanın müdürü Seçil Erzan’ın yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve teknik direktör Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu iddia ederek aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Emre Çolak ve Emrah Çolak’ın da olduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti. 18 şikayetçi, yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırıldıklarını öne sürmüştü. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Seçil Erzan hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapis istemiyle, diğer 6 şüpheli hakkında ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada tutuklu sanık Seçil Erzan, Atilla Yörük, Ali Yörük ve Nazlı Can ile tutuksuz sanıklar Asiye Öztürk, Kerem Can ve Hüseyin Eligül ve avukatları hazır bulundu.

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‘ESAS BEN DOLANDIRILDIM’

Duruşmada savunma yapan Seçil Erzan, her şeyin gereksiz özgüvenle ve gereksiz sorumlulukları üzerine almasıyla başladığını belirtti. Seçil Erzan şunları söyledi: “Galatasaray futbolcularıyla yakın olduğum dönem paralarını değerlendirmek için destek olurdum. Bu konuda elimden geleni yapardım. Ama zimmet yaparak insanların parasını üzerime almadım. Bu insanların faiz adı altında aza tamah etmemeleri beni bu hale getirdi.

Herkes kendi rızasıyla veriyordu. Verdiğim sözü tutamadığım zaman kredi çekip ödüyordum. Ortak paydamız para kazanmaktı. Ben doğru tavsiyeler verirdim.

‘BABAMIN KEFEN PARASINI BİLE ALDILAR’

Sonradan bir fon furyası ortaya çıktı. 2021 Temmuz ayına kadar bir sorun olmadı. Ancak ismini şimdi vermek istemediğim 2 kişi benden bir anda 1 verdilerse 200-300 istemeye başladılar. Evime gelip yağma yaptılar, kolumdaki saati, babamın kefen parasını bile aldılar. Önüme mermi koydular. Ben kazandırırken Seçil’dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum.”

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‘FATİH HOCA’NIN HABERİ OLMASIN’

Duruşmada ifade veren müşteki Musa Mert Çetin, “Seçil Hanım, ‘Bana Muslera’yı da getir, onun da parası değerlensin. Aman Fatih Hoca’nın veya başkasının bundan haberi olmasın, ben sana açılan limitlerde senin paranı değerlendireceğim’ demişti” dedi.

Davacılardan futbolcu Emre Çolak ise “Seçil Erzan beni yatırım fonu vaadiyle kandırdı. Biz kendisinin kaşına, gözüne kanıp gelmedik. Bize bankanın kurumsal fonu olduğunu söyledi. Tamamen kurumsallığa güvendim. Şikayetçiyim” diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Atilla Yörük ile Nazlı Can’ın tahliyesine, Seçil Erzan ile Ali Yörük’ün ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca duruşmaya gelmeyen müştekiler Arda Turan, Selçuk İnan, Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu ve İsmail İbrahim Çağlar’ın önümüzdeki celse hazır edilmeleri için süre vererek duruşmayı 12 Ocak’a erteledi.

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300 BİN DOLARI FATİH TERİM VERDİ

2020 yılında Galatasaray camiasından bir kişinin parasını elden teslim ettiğini ifadesinde anlatan Seçil Erzan, “Bu kişi sonra da kulüpten ayrıldı. İhtiyaç oldukça parasını gönderiyordum. Ama istediği para çok fazla olmaya başladı. Bana 300 bin dolar ödedi. Bu kişi Fatih Terim’dir. Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu” dedi.