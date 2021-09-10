GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi tarihi ve sözlü sınav bilgileri

GSB kura çekimi ne zaman sorusu başvuruları yapan adayların gündeminde yer almaya başladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gerçekleşecek olan kura çekimleri noter huzurunda yapılacak ve adaylar isterlerse kuraları izleyebilecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar evrakları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gidecekler. GSB personel alımı kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

Güvenlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

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