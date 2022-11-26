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GS Üniversitesi 30 yaşında

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Üniversitesi#Ortaköy#Kutlama
GS Üniversitesi 30 yaşında
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 07:00

Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluşunun 30’uncu yılı, Ortaköy yerleşkesinde kutlandı.

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Kutlamada üniversitenin dünü, bugünü ve yarınını temsil amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Fransa Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Prof. Sylvie Retailleau, Fransa eski Başbakanı Alain Juppé, Galatasaray Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Paris Pantheon-Sorbonne Üniversitesi rektörü Prof. Christine Neau-Leduc birer konuşma yaptı.

FRANSIZ OKUTMAN SAYISI ARTACAK

YÖK Başkanı Erol Özvar iki ülke arasındaki eğitim işbirliğine dikkat çekerek, “Fransa Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Sayın Sylvie Retailleau ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İki ülke arasında bilim dolayısıyla kurulan ortaklıkları güçlendirecek bazı adımları atma konusunda da mutabakata vardık. Bu kapsamda, Galatasaray Üniversitesi’nde istihdam edilen Fransız okutman sayısının artırılmasını önemsiyoruz. Aynı şekilde, Fransa’da bir ilahiyat fakültesi kurulmasına da önem vermekte olduğumuzu ve bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmekten kaçınmadığımızı da ifade etmek isterim” dedi. Fransa Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Prof. Sylvie Retailleau ise şöyle konuştu: “Galatasaray Üniversitesi Türk-Fransız işbirliğinin önemini simgesel olarak temsil ediyor. İki kültür arasında bir iletişim kanalıdır ve burada akademik özgürlüğe saygı duyan bir işbirliği sürdürüyoruz.” 

 

 

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#Galatasaray Üniversitesi#Ortaköy#Kutlama

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