MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGrup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde gerginlik
GeriGündem Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde gerginlik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA 
Haber Giriş: 08.05.2020 - 17:00,Son Güncelleme:

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde gerginlik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde gerginlik
Abone Olgoogle-news

SULTANGAZİ'de Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin Kayseri'ye gönderilmesi sırasında yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede dün vefat eden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in naaşı hastane morgundan alınıp dün Gazi Cemevi'ne getirildi. 

İbrahim Gökçek'in bugün cenazesinin Kayseri'ye gönderilmesi öncesi Gazi Mahallesi'nde yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi. Küçük bir grubun cemevine girmesine izin veren polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Cadde ve sokaklarda geçişlere izin verilmedi. Uyarılara rağmen cadde üzerinde toplanan ve slogan atan kişilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Cemevi önünde toplanan ve yürüyüş yapmak isteyen grup, engel olan polise taş, kiremit ve  tahta attı. Polis ekipleri de biber gazıyla karşılık verdi. Daha sonra içeriye giren polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gökçek'in cenazesi cenaze aracına konularak polis eşliğinde cemevinden çıkartıldı. 

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçekin cenazesinde gerginlik

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçekin cenazesinde gerginlik


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle