Grup kurma şartı kalkıyor, ‘seçmen göçü’ önlenecek

Kurulan komisyon, yaptığı iki toplantıda üzerinde çalışılacak maddeler ve öncelikleri belirledi. MHP’nin önerileri de dikkate alınarak, sadece acil ve gerekli olan maddelerin değiştirilmesi fikri benimsendi.

Partilerin seçime girme şartlarını düzenleyen madde öncelikle ele alınacak. Parti transferlerinin seçime katılma sonucu doğurmasının önlenmesi için de “grup kuran partinin seçime katılma hakkı kazanmasıyla” ilgili maddenin tamamen yasadan çıkartılmasına sıcak bakılıyor.

Komisyon, daraltılmış bölge seçim sistemini hayata geçirmek için çalışma yapma kararı da aldı. Büyük kentlerde seçim bölgelerinin sayısının arttırılması da aynı çalışmanın konusu olacak. İttifak içi veya ittifak dışı barajın oranı da çalışma kapsamında olacak.

MUHTARLIK SEÇİMİ FARKLI TARİHTE

Muhtarlık seçimlerinin belediye seçimlerinden farklı bir tarihte yapılması yönünde öneriler gündeme geldi. Bunun gerekçesi de yerel seçimlerde, muhtarlık seçimleri için her seferinde büyükşehirlerden küçük kentlere yaşanan “seçim göçü” olarak gösterildi.

SEÇMEN KÜTÜKLERİ BİR YIL ÖNCEDEN

Ayrıca seçmen kütüklerinin altı ay yerine bir yıl önceden kesinleştirilmesi de öneriler arasında bulunuyor. Bunun nedeni de parti kurmayları tarafından, “Seçmen kütükleri bir yıl önceden kesinleşirse, kimse bu bir yıllık süreyi göze alıp kütük taşımaz. Çünkü bu durumda sağlık hizmetlerinden de yararlanması zor olur. Kendisi İstanbul’da yaşıyor ama kütüğü köyünde olursa, bazı hizmetleri alamaz” sözleriyle açıklandı.