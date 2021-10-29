Gözyaşımız kurumamıştı

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DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin’i (25) bıçakla boğazını keserek öldüren ve ‘cinsel istismar’, ‘gasp’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ gibi 6 suçtan kaydı bulunan Furkan Zıbıncı (25), ‘tasarlayarak canavarca hisle öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine koyuldu. Şebnem Şirin ise gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

‘PRENSESLER YOK OLMASIN’

Şebnem Şirin’in toprağa verilmesinin ardından anne Pervin Tokat, açıklama yaptı. Konuşurken gözyaşlarına boğulan Tokat, “Benim prensesim gitti. Prensesim soldu. Başka prensesler solmasın. Prensesler yok olmasın. Benim meleğim gitti” dedi. Cenaze töreninin ardından caminin yanında bekleyen yaklaşık 50 kadın, kadın cinayetlerinin son bulması için sessiz oturma eylemi yaptı.

Öte yandan Şebnem Şirin’in otopsisinde göğüs, yüz ve boyun kısmında 12 bıçak darbesi olduğu, boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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KİMSEYE SON BİR ŞANS VERMEYİN

CANİCE katledilen genç kızın teyzesi Selda Tokat, Şebnem’in erkek arkadaşından ayrılmak istediğini ama onun yeğenini takıntı haline getirdiğini bildiklerini söyledi. Tokat, yeğeninin o gece katil zanlısına acıdığını, son bir şans verdiğini ve konuşma isteğini geri çevirmediğini belirterek, kadın cinayetlerine de şu sözlerle isyan etti: “Kızlarımızı, çocuklarımızı koruyamıyoruz. Bu ülkede kadınlar katlediliyor. Ciğerimiz yandı. Şebnem’imiz gitti. Başkaları olmasın dedikçe her gün bir kadın ölüyor.” Tokat sosyal medyadan da kadınlara seslendi: “Kız kardeşlerim, ne olur son bir konuşmaya daha gitmeyin ne olur. Acımayın. Kim size takıntılı ise uzak durun. Bizim ciğerimiz yandı, başka Şebnem’ler olmasın.”

İŞTE İLK İFADESİ

ŞEBNEM Şirin’i boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı’nın mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Zıbıncı’nın ifadesinde, “Evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk. Olay gecesi ortak arkadaşımız Sena ile Şebnem alkollü bir mekânda alkol almış. Sonra Şebnem ile buluştum. Ben de alkollüydüm. Şebnem, belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti. Ben de Şebnem’i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum” dediği belirtildi.