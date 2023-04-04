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Gözü kara esnaf, katilin eline yapışıp silahı aldı: O anı fırsat bildim

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#Cinayet#Ankara#Samil Xalıd
Gözü kara esnaf, katilin eline yapışıp silahı aldı: O anı fırsat bildim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 12:38

Ankara'da anlaşmazlık yaşadığı iş ortağı Azerbaycanlı Samil Xalıd'ı (30) sokak ortasında silahla ateş ederek öldüren Ahmet Dikbaş'ın, olay yerinden geçen oto tamircisi Bilal Gören tarafından elinden silahı alınarak etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Bilal Gören, "Adamı vurmuş, insanları yaklaştırmıyordu. Silahını sağa sola savuruyordu. Sonra adamın yakasına yapıştı, ben de o anı fırsat bildim silahı elinden aldım" dedi.

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Ahmet Dikbaş, 31 Mart akşamı Demetlale Mahallesi 418'inci Cadde'de tütün mamulleri satışı yaptığı iş yerinde, Azerbaycan uyruklu ortağı Şamil Xalıd ile hisse devri nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'a ateş etti. Xalıd, göğsü ve kasığına isabet eden kurşunla yaralı halde kaçarak cadde üzerindeki manava sığındı.

Gözü kara esnaf, katilin eline yapışıp silahı aldı: O anı fırsat bildim

Dikbaş, peşinden gittiği Xalıd'e 3 el daha ateş etti. Bu sırada iş çıkışı evine giden oto tamircisi Bilal Gören, olayı görerek müdahale etti. Gören, yerde ortağını darbetmeye devam eden Ahmet Dikbaş'ın elinden tabancayı alıp, etkisiz hale getirdi. Gören, daha sonra gelen polis ekibine Dikbaş'ı teslim etti. Şamil Xalıd, kaldırıldığı Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Gözü kara esnaf, katilin eline yapışıp silahı aldı: O anı fırsat bildim

'O AN HİÇ KORKMADIM'

Ahmet Dikbaş'ı elinden silahı alıp etkisiz hale getirirken cep telefonu kamerası ile görüntülenen Bilal Gören, iftar öncesi eve giderken olaya şahit olduğunu belirterek, "İftar öncesi evime gidiyordum. Silah sesi duydum, aracımı park ettim, aşağı indim. Adamı çoktan vurmuştu. İnsanları yaklaştırmıyordu. Silahını sağa sola savuruyordu.

Gözü kara esnaf, katilin eline yapışıp silahı aldı: O anı fırsat bildim

Sonra adamın yakasına yapıştı. Ben de o anı fırsat bildim silahı elinden aldım. O an korkmadım ve hiç düşünmedim. Silahı aldıktan sonra tekrar almak için üzerime geldi. Ben de silahın namlusunu aşağı tuttum geri ittim, sonra yunus polisleri aldı. Bir daha olsa aynısını bir daha yaparım" dedi.

Gözü kara esnaf, katilin eline yapışıp silahı aldı: O anı fırsat bildim

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Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan Ahmet Dikbaş, polise verdiği ifadesinde, dükkanın hissesini üstüne almak için anlaştıklarını ve 75 bin TL para verdiğini belirterek, Xahıd'ın sonradan anlaşmayı bozduğunu ve parasını da iade etmediğini söyledi. Dikbaş, bunun üzerine aralarında kavga çıktığını ve olayın gerçekleştiğini ileri sürdü.

Gözü kara esnaf, katilin eline yapışıp silahı aldı: O anı fırsat bildim

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#Cinayet#Ankara#Samil Xalıd

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