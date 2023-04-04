Gözü kara esnaf, katilin eline yapışıp silahı aldı: O anı fırsat bildim

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Ahmet Dikbaş, 31 Mart akşamı Demetlale Mahallesi 418'inci Cadde'de tütün mamulleri satışı yaptığı iş yerinde, Azerbaycan uyruklu ortağı Şamil Xalıd ile hisse devri nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'a ateş etti. Xalıd, göğsü ve kasığına isabet eden kurşunla yaralı halde kaçarak cadde üzerindeki manava sığındı.

Dikbaş, peşinden gittiği Xalıd'e 3 el daha ateş etti. Bu sırada iş çıkışı evine giden oto tamircisi Bilal Gören, olayı görerek müdahale etti. Gören, yerde ortağını darbetmeye devam eden Ahmet Dikbaş'ın elinden tabancayı alıp, etkisiz hale getirdi. Gören, daha sonra gelen polis ekibine Dikbaş'ı teslim etti. Şamil Xalıd, kaldırıldığı Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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'O AN HİÇ KORKMADIM'

Ahmet Dikbaş'ı elinden silahı alıp etkisiz hale getirirken cep telefonu kamerası ile görüntülenen Bilal Gören, iftar öncesi eve giderken olaya şahit olduğunu belirterek, "İftar öncesi evime gidiyordum. Silah sesi duydum, aracımı park ettim, aşağı indim. Adamı çoktan vurmuştu. İnsanları yaklaştırmıyordu. Silahını sağa sola savuruyordu.

Sonra adamın yakasına yapıştı. Ben de o anı fırsat bildim silahı elinden aldım. O an korkmadım ve hiç düşünmedim. Silahı aldıktan sonra tekrar almak için üzerime geldi. Ben de silahın namlusunu aşağı tuttum geri ittim, sonra yunus polisleri aldı. Bir daha olsa aynısını bir daha yaparım" dedi.

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Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan Ahmet Dikbaş, polise verdiği ifadesinde, dükkanın hissesini üstüne almak için anlaştıklarını ve 75 bin TL para verdiğini belirterek, Xahıd'ın sonradan anlaşmayı bozduğunu ve parasını da iade etmediğini söyledi. Dikbaş, bunun üzerine aralarında kavga çıktığını ve olayın gerçekleştiğini ileri sürdü.