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Gözlükçü, enkaz altında kalan gözlük camlarını tek tek çıkardı

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Gözlük#Gözlük Camı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 09:52

Kahramanmaraş’ta Ali Atatanır isimli bir gözlükçü, depremle yerle bir olan iş yerinden geriye kalan sağlam gözlük camlarını elleriyle tek tek topladı. Atatanır, yaptığı açıklamada "Bu bina ikinci depremde yıkıldı, gözlük ve çerçeveler enkaz altında kaldı. Biz de onları çıkarmaya çalışıyoruz, ne çıkarabilirsek artık." dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem sonrası şehir genelinde bulunan birçok bina ve dükkan yıkıldı.

Gözlükçü, enkaz altında kalan gözlük camlarını tek tek çıkardı

Enkaz kaldırma çalışmaları sürürken, birçok esnaf enkazlar arasında geride kalan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi'nde Ali Atatanır'a ait gözlük deposu da ikinci depreme dayanamayarak yıkıldı. Binlerce liralık cihazlar ve gözlük camları enkaz altında kaldı. Atatanır, enkaz altında kalan ve kırılmayan gözlük camlarını elleriyle tek tek çıkartıyor.

Gözlükçü, enkaz altında kalan gözlük camlarını tek tek çıkardı

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“GÖZLÜK DEPOSU OLDUĞU İÇİN BAYAĞI BİR GÖZLÜK VAR”

Dükkan sahibi Ali Atatanır depo olduğu için enkaz altında çok sayıda gözlük camı kaldığını belirterek, “Bu bina ikinci depremde yıkıldı, gözlük ve çerçeveler enkaz altında kaldı.

Gözlükçü, enkaz altında kalan gözlük camlarını tek tek çıkardı

Biz de onları çıkarmaya çalışıyoruz, ne çıkarabilirsek artık. Gözlük camlarının çoğu kırılmış ve çizilmiş durumda. Şu an enkazın altı tamamen dereceli gözlük camı.

Gözlükçü, enkaz altında kalan gözlük camlarını tek tek çıkardı

Burası gözlük deposu olduğu için bayağı bir gözlük var. Biz buradan şehir içi ve çevre illere gözlük camı satışı yapıyorduk” dedi.

Gözlükçü, enkaz altında kalan gözlük camlarını tek tek çıkardı

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#Deprem#Gözlük#Gözlük Camı

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