Gözlerimiz de ‘yaşlandı’

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‘KATARAKT GÖRÜLME SIKLIĞI ARTTI’

Göz Vakfı’ndan Dr. Gülşah Tezcan, 80’li yaşlarda yüzde 80’in üzerinde katarakt görüldüğünü belirterek, “60’lı yaşlarda katarakt sıklığı ortalama yüzde 35 iken 80’li yaşlarda yüzde 80’in üzerinde katarakt görülüyor. Dünya genelinde ise 100 milyona yakın kişide katarakta bağlı görmede azalma olduğu tahmin edilmektedir” dedi. Tezcan, “Kataraktın temel nedeni yaşlanmaktır ancak bazı durumlarda katarakt daha erken yaşlarda görülmektedir. Bu durumlar arasında göz travmaları, şeker hastalığı, üveit (göz iltihaplanması) gibi bazı göz hastalıkları, kortizon içeren ilaçları uzun süre kullanılması, gözleri güneşten korumamak, beslenmeye dikkat etmemek sayılabilir. Tek tedavisi ise yaklaşık 20 dakika süren acısız bir ameliyattır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus yaşlandıkça kataraktın görülme sıklığı da artmaktadır” diye konuştu.

NE YAPMALIYIZ

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Kataraktı önlemeye ve ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik birtakım önlemler almak mümkün. Bu önlemler, şöyle:

* UV kaplamalı gözlük veya güneş gözlüğü takarak güneşten korunmak.

* Kortizon kullanımı konusunda dikkatli olmak, mümkün olduğunca uzak durmak.

* Şeker hastalarının kan şekeri seviyelerini düşük bir seviyede tutulması.

* A vitamini, C vitamini ve karotenoidden zengin gıdalarla (dolmalık biber, brokoli, kavun, havuç, portakal, ıspanak, domates, karpuz) beslenmek.

* Sigara içmemek ve fazla alkol tüketmemek sayılabilir.