Gözleri ele verdi

Haberin Devamı

Bursa Osmangazi’de 29 Ekim Pazar günü 17.30 sıralarında, Trabzonspor Futbol Okulu'nda eğitim gören 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat, evinin önünde arkadaşıyla dondurma yerken, bisikletiyle yanlarına yaklaşan bir kişi, kendisine, 'Vay, sen Trabzonsporlu musun?' dedi. Yusuf Emir'in 'Evet' yanıtı üzerine, 'Trabzonspor ezik' diyen şüpheli, yanındaki biber gazını çocuğun yüzüne sıkıp uzaklaşmıştı.

EVİNE BASKIN YAPILDI

Saldırının ardından soruşturma başlatan polis ekipler, olayın yaşandığı sokaktan itibaren, güzergâh üzerindeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. 30 Ekim'de şüphelinin bisikletle Misi Mahallesi'ne gittiği ve bir marketten alışveriş yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri, marketteki şüphelinin göz kayması (şaşılık) rahatsızlığı bulunduğu ve olay günü giydiği tişörtün üzerinde olduğunu fark etti. Emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan, göz kayması rahatsızlığı olan 167 şüphelinin listesi çıkarıldı. Bu kişileri savcılıktan alınan izin sonucu sorgulamaya karar veren polis, 2'nci kişi olarak evden alınan ve aralarında ‘yağma’ ve ‘darp’ olmak üzere çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunan Veysel İlhan'dan (31) şüphelendi. Suçunu reddeden İlhan'ın evindeki aramada da olay günü giydiği kıyafet ve kullandığı bisiklet ile 3 biber gazı ele geçirildi.

Haberin Devamı

Veysel İlhan hakkında, daha önce de biber gazı saldırısında bulunduğuna ilişkin 5 şikâyet dilekçesi olduğu belirlendi. 2 Kasım’da adliyeye sevk edilen Veysel İlhan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.