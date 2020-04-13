Gözler 3. dijital kabinede

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün üçüncü kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü’nden başkanlık edeceği kabine toplantısında koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirler, 31 şehirde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sahaya yansıması ve virüsün ekonomideki etkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek. Toplantıda dün gece 24.00’te süresi dolan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının genişletilmesi veya süresinin uzatılmasına dönük değerlendirmeler de yapılacak. Kabinede il, ilçe, belde, mahalle bazındaki lokal karantina uygulamaları ve her alanda adım adım hayata geçirilecek ek önlemler ele alınacak. Bu kararın alınmasında vatandaşın kurallara ne derecede uyduğu ve riayet ettiği belirleyici olacak.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Toplantıda, hafta sonu gündeme gelen asker terhislerinin ve celp dönemlerinin durdurulması hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bir sunum yapması ve kararın hafta içinde uygulamaya geçirilmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra esnafın, tüccarın, işverenin ve ihracatçının mağdur olmaması için alınacak yeni ekonomik önlem paketi de detaylarıyla değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kabineye bilgilendirme yapacak. Toplantıda koronavirüsle mücadelede yasal düzenleme çalışmalarını yürüten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gelinen son durum hakkında Erdoğan’a brifing verecek. Milli Dayanışma Kampanyası’nda toplanan yardım miktarı ve ilk aşamada hangi alanlarda kullanılacağı da değerlendirilecek. Koronavirüsle mücadelede son durumla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kapsamlı bir bilgilendirme yapacağı toplantıda 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirlerinin alandaki yansımaları konusunda değerlendirmede bulunulacak. Erdoğan, kabinede alınan kararları ve koronavirüsle mücadelede hayata geçirilecek yeni tedbirleri toplantının ardından ‘Ulusa Sesleniş’ konuşmasıyla duyuracak.