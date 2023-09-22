×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gözaltına alınan Melisa Aydınalp, 'ahlak ve toplumsal değerler' ile ilgili kitaplar okuma şartıyla serbest

Güncelleme Tarihi:

#Bağdat Caddesi#Mayo#Melisa Aydınalp
Gözaltına alınan Melisa Aydınalp, ahlak ve toplumsal değerler ile ilgili kitaplar okuma şartıyla serbest
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 13:51

İstanbul 'da Bağdat Caddesi'nde ip mayoyla gezen ve gözaltına alınan manken Melisa Aydınalp, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce kütüphaneye haftada en az 2 kez giderek “Ahlak ve toplum değerleri" ile ilgili kitaplar okumak şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Manken Melisa Aydınalp’in Bağdat Caddesi'nde ip mayoyla gezdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Olay sonrasında harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Aydınalp’in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesine karar verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Melisa Aydınalp savcılıkta ifade verdi.

Savcılık ifadesinin ardından Aydınalp ‘Hayasızca hareketler’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği Melisa Aydınalp’in yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca mahkeme Melisa Aydınalp’in Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği bir kütüphaneye, haftanın en az 2 günü müracaat ederek “Ahlak ve toplumsal değerler" ile ilgili kitaplar okumak ve okuduğu kitaplara ilişkin kütüphane tarafından tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunmak yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bağdat Caddesi#Mayo#Melisa Aydınalp

BAKMADAN GEÇME!