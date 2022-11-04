Göz göre göre ihmal

Haberin Devamı

Amasra’daki maden kazasına ilişkin aralarında Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca’nın da bulunduğu ve 9’u tutuklanan şüphelilere emniyet ve savcılıkta yöneltilen sorularda, maden kazasına ilişkin çarpıcı tespitler yer aldı. Sorularda dikkat çeken tespitler özetle şöyle:

SENSÖR İKAZ VERDİ

“Kurumdan alınan verilerde, geçmiş dönemde de metan ve karbon monoksit seviyelerinde ikaz ve alarm seviyelerini geçen yükselmeler olduğu tespit edilmiştir. Sensör ikaz ve alarm verdiği halde işçilerin tahliye edilmediği anlaşılmıştır. Patlama olayında da gaz seviyelerinde yükselme olmasına rağmen çalışmaların devam ettiği ve koordinasyon eksildiği yaşandığı anlaşılmıştır.

PERVANE ARIZALIYDI

Maden ocaklarında havalandırma sistemlerinin ne kadar önemli olduğu aşikardır. Bu bildirime rağmen arızalı olan havalandırma pervanesiyle alakalı herhangi bir işlem yapılmadığı ve buna rağmen işçilerin vardiyalarına devam ettikleri anlaşılmıştır.

Haberin Devamı

4 GÜN ÖNCE TESPİT

Patlamadan 4 gün önce kazı yapılan yüzeyde tehlikeli gaz yoğunluğu tespiti için ölçüm yapıldığı, 10 metrelik güvenli mesafe ölçülerek patlatma izni verildiği, ancak kayıtlara bakıldığında patlama gününe kadar 9 metre ilerleme kaydedildiği, bu mesafeler de hesaba katıldığında güvenli mesafe takibinin ihlal edilmiş olduğu bununda patlamaya sebep olabileceği değerlendirilmektedir. Meydana gelen patlama olayı ile alakalı alınan müşteki beyanlarında işçilerin son zamanlarda gaz kokusuna maruz kaldıkları, normalin dışında yorgun oldukları anlaşılmıştır.”

MAAŞIMI ALDIM OTURDUM

Bazı şüphelilerin ifadelerinde söyledikleri ise dikkat çekti. Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, Ağustos 2020 yılından itibaren görevlerinin kendisinden alındığını, bu tarihten beri hiçbir iş yapmadan masasında oturduğunu ve maaş aldığını söyledi. Şüphelilerden Volkan Soylu ise olaydan 1 hafta önce Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin kaza olan yeri denetlediklerini ve hiçbir eksiklik bulmadıklarını dile getirdi.