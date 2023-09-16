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Gösteri merkezinde bitmeyen zulüm

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#Antalya#Waterhill Park#Aqualand Dolphinland
Gösteri merkezinde bitmeyen zulüm
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 07:00

Antalya’da uzun yıllardır yunus ve fok gösterilerinin yapıldığı Waterhill Park’ta, iki hafta içinde bir yunus ve bir fok öldü. Yetkililer, yunusun yaşlılığa bağlı, fokun ise enfeksiyon hastalık şüphesiyle öldüğünü bildirdi.

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ANTALYA kent merkezinde uzun yıllardır yunus ve fok gibi deniz canlıları kullanılarak, turistik amaçlı gösterilerin düzenlendiği Aqualand Dolphinland olarak da bilinen Waterhill Park'ta, son iki haftada iki deniz canlısı yaşamını yitirdi. Muratpaşa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü'ne, 29 Ağustos'ta ‘afalina şişe burunlu yunus’ ölümü bildirildi. Yunusun çok zayıf olduğu belirtilirken, ölüsü yetkililer gözetiminde gömüldü. 

Bu olay sonrası aynı tesis, bu kez 14 Eylül'de 2 yaşındaki bir fok ölümünü aynı birimlere iletti. Fokun ölüm nedenine ilişkin, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan tutanakta, viral-bakteriyel olduğu, bu nedenle hayvanın iştahsızlık ve durgunluk gösterdiği gibi bilgilere yer verildi. Ölen fok da ilgili birimler gözetiminde gömüldü. 

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Gösteri merkezinde bitmeyen zulüm

YUNUS YAŞLI, FOK HASTA

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, yunusun 37 yaşında ve ölümünün yaşlılığa bağlı olduğunu, 2 yaşındaki fokta ise enfeksiyonel hastalık şüphesi bulunduğunu dile getirdi. Fokla ilgili incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

 

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#Antalya#Waterhill Park#Aqualand Dolphinland

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