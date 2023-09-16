Gösteri merkezinde bitmeyen zulüm

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ANTALYA kent merkezinde uzun yıllardır yunus ve fok gibi deniz canlıları kullanılarak, turistik amaçlı gösterilerin düzenlendiği Aqualand Dolphinland olarak da bilinen Waterhill Park'ta, son iki haftada iki deniz canlısı yaşamını yitirdi. Muratpaşa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü'ne, 29 Ağustos'ta ‘afalina şişe burunlu yunus’ ölümü bildirildi. Yunusun çok zayıf olduğu belirtilirken, ölüsü yetkililer gözetiminde gömüldü.

Bu olay sonrası aynı tesis, bu kez 14 Eylül'de 2 yaşındaki bir fok ölümünü aynı birimlere iletti. Fokun ölüm nedenine ilişkin, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan tutanakta, viral-bakteriyel olduğu, bu nedenle hayvanın iştahsızlık ve durgunluk gösterdiği gibi bilgilere yer verildi. Ölen fok da ilgili birimler gözetiminde gömüldü.

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YUNUS YAŞLI, FOK HASTA

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, yunusun 37 yaşında ve ölümünün yaşlılığa bağlı olduğunu, 2 yaşındaki fokta ise enfeksiyonel hastalık şüphesi bulunduğunu dile getirdi. Fokla ilgili incelemelerin devam ettiği kaydedildi.