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Gösteri atlayışında korku dolu anlar! Yamaç paraşütçüsü protokolün üzerine düştü

#Hatay#İskenderun#Turizm Haftası

Hatay'da 'Turizm Haftası' kutlamalarında gösteri atlayışı yapan yamaç paraşütçüsü, anıt alanına inmek isterken kontrolünü kaybedince protokolün üzerine doğru iniş yaptı. Kazada yaralanan olmadı.

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İskenderun ilçesinde 'Turizm Haftası', Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Törene ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile bölge halkı katıldı.

Etkinlik kapsamında Türk Hava Kurumu (THK) flamasını taşıyan yamaç paraşütçüleri gösteri uçuşu yaptı. Amanos Dağları'ndan havalanan 2 paraşütçü, kentin semalarında bir süre süzüldükten sonra tek tek inişe geçti.

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Korku dolu anlar yaşandı... Saniye saniye o anlar...Korku dolu anlar yaşandı... Saniye saniye o anlar...Haberin Tüm Görselleri

İlk inen paraşütçü, inişini başarıyla gerçekleştirdi. 2'nci paraşütçü ise Anıt Alanı girişinden alçalıp hızla süzülmeye başladı. Kontrolünü kaybeden paraşütçü, törendeki protokolün üzerine indi.

Kazada yaralanan olmazken, çevredekilerin de yardımıyla paraşüt toparlandı. Tören kaldığı yerden devam etti. 

Gösteri atlayışında korku dolu anlar Yamaç paraşütçüsü protokolün üzerine düştü

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#Hatay#İskenderun#Turizm Haftası

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