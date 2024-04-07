×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Görüntüler üzerine ekipler harekete geçti: Sürücüye saldıran değnekçi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Fatih#Değnekçi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 16:35

Fatih’te otomobilini park eden sürücülerden para isteyip vermeyenlere saldıran şüpheli A.A. yakalandı. A.A. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Haberin Devamı

Olay, Fatih Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; otomobilini park eden sürücüden para talep eden A.A., sürücünün para vermeyip yaşananları cep telefonuyla kaydetmesi üzerine tehditler savurmaya başladı. A.A. daha sonra otomobilinin içinden kendisini görüntüleyen sürücüye saldırmaya çalıştı.

Görüntüler üzerine ekipler harekete geçti: Sürücüye saldıran değnekçi yakalandı

Sürücünün şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürülüğü ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından A.A’yı gözaltına aldı.

Görüntüler üzerine ekipler harekete geçti: Sürücüye saldıran değnekçi yakalandı

Haberin Devamı

Değnekçilik yaptığı tespit edilen A.A. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Görüntüler üzerine ekipler harekete geçti: Sürücüye saldıran değnekçi yakalandı

Görüntüler üzerine ekipler harekete geçti: Sürücüye saldıran değnekçi yakalandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Fatih#Değnekçi

BAKMADAN GEÇME!