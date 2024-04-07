Görüntüler üzerine ekipler harekete geçti: Sürücüye saldıran değnekçi yakalandı

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Olay, Fatih Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; otomobilini park eden sürücüden para talep eden A.A., sürücünün para vermeyip yaşananları cep telefonuyla kaydetmesi üzerine tehditler savurmaya başladı. A.A. daha sonra otomobilinin içinden kendisini görüntüleyen sürücüye saldırmaya çalıştı.

Sürücünün şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürülüğü ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından A.A’yı gözaltına aldı.

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Değnekçilik yaptığı tespit edilen A.A. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.