Görüntüler sosyal medyada infial yarattı! Bu nasıl baba!
3 yaşındaki oğlunu hareket halindeki aracın kapısından sarkıtan Murat Özcan, gözaltına alındı. İfadesinde, “Çok yaramazlık yaptı, sakinleştirmek için yaptım” diyen Özcan tutuklandı.
İstanbul Avcılar’da bir kişinin hareket halindeki otomobilin kapısından küçük bir çocuğu sarkıttığı görüntüler, önceki gün sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, aracın plakası üzerinden yapılan araştırmada, küçük çocuğu sarkıtan kişinin Murat Özcan olduğunu belirledi. Sarkıttığı çocuğun da 3 yaşındaki oğlu olduğu anlaşıldı.
ŞAŞIRTAN SAVUNMA
Murat Özcan, ekipler tarafından aynı gün gözaltına alındı. Murat Özcan ifadesinde, “Gün içerisinde çok yaramazlık yaptı. Sakinleştirmek için yaptım” dedi. Adliyeye sevk edilen Murat Özcan, çıkarıldığı mahkemece ‘trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.