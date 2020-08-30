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Buse PEHLİVAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.08.2020 - 20:34 |  Son Güncelleme:

Görüntüler 'pes' dedirtmişti! Yakalandılar, ceza yağdı

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Görüntüler 'pes' dedirtmişti! Yakalandılar, ceza yağdı
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Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye atan 4 sürücü sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Araç sürücülerine ceza yağdı.

Üsküdar Çamlıca tünelinde düğün konvoyu görüntülerini inceleyen polis ekipleri sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından konvoy yapan 34 MP 4509 plakalı otomobil sürücüsü M.A., 34 MS 0253 plakalı otomobil sürücüsü M.M., 34 CSN 565 plakalı otomobil sürücüsü A.A.T., 34 CSU 361 plakalı otomobil sürücüsü H. A. yakaladı.

Trafiği tehlikeye sokan dört sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "Emniyet kemeri takmamak" ve "Trafik güvenliği ile ilgili yasaklara uymamak" maddelerinden her sürücüye ayrı ayrı 264 TL, toplamda bin 56 TL para cezası yazıldı. Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nu nedeniyle de her bir sürücüye ayrı ayrı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 12 bin 600 TL idari para cezası kesildi.

Görüntüler pes dedirtmişti Yakalandılar, ceza yağdı

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