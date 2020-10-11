MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGörüntüler paylaşıldı, polis harekete geçti... İşte cezası...
GeriGündem Görüntüler paylaşıldı, polis harekete geçti... İşte cezası...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kazım BULUT- Abdulselam UĞUR/ GEMLİK(Bursa) (DHA)
Haber Giriş: 11.10.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Görüntüler paylaşıldı, polis harekete geçti... İşte cezası...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Görüntüler paylaşıldı, polis harekete geçti... İşte cezası...
Abone Olgoogle-news

Bursa'da gelin alma sırasında sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayılarak halay çekildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra çalışma başlatan polis, düğün sahiplerine toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı.

Damadın akrabası olan grup, dün gelin almak için ailenin evinin bulunduğu Gemlik ilçesine geldi. Bina önünde toplanan davetliler, davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Davetlilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına da uymadığı görüldü. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Koronavirüsün hiçe sayıldığı görüntüler tepki topladı.

3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA

Polis, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, düğün sahiplerini tespit etti. Polis, koronavirüs tedbirlerine rağmen eğlence düzenleyen gelin ve damat tarafına tarafına 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı.

Görüntüler paylaşıldı, polis harekete geçti... İşte cezası...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle