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Görüntüler infial yaratmıştı... Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Sürücü yakalandı

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 09:51

İstanbul'da bir motosikletin yaya geçidinden geçen küçük çocuğa çarptığı anın görüntüsü sosyal medyada tepki toplamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin açıklama yaparak motosiklet sürücüsünün yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Gereği yapıldı... 19 Mayıs 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaya geçitinden geçen 6 yaşındaki E.A.A. adlı çocuğa plakası olmayan bir motosiklet çarparak kaçmıştı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce şüphelinin tespiti ve yakalanması için olayın gerçekleştiği yerden itibaren 7 km boyunca güzergahta bulunan 120 adet güvenlik kamera görüntüsü incelendi.

Yapılan çalışmalar sonucu şahısların yüzleri görünecek şekilde kamera görüntüsü elde edildi. Motoru kullanan şahsın 21 yaşındaki F.S., motorun arkasında oturan şahsın ise 23 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edildi.

Şüpheli F.S. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalandı. Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.

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Suç işleyenler, toplum vicdanını yaralayan hal ve davranış içinde bulunanları yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız.

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Trafik Kazası

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