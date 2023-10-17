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Görüntüler ifadesini yalanladı

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#Ferdi Ağdaş#Berivan Yıldırım#Esenler
Görüntüler ifadesini yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 07:00

Polis aracına arkadan çarparak Ferdi Ağdaş’ın ölümüne, polis memurunun yaralanmasına sebep olan sürücü Berivan Yıldırım, ifadesinde içki içmediğini belirtse de kazadan önce bir eğlence mekânında içki içtiği görüntüler ortaya çıktı.

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İstanbul Esenler’de Berivan Yıldırım (23), 1 Şubat gecesi aracıyla, TEM’de bariyerlere çarparak hasarlı kaza yapan Ferdi Ağdaş (43) ve kazayla ilgili işlem yapan polis aracına arkadan çarptı. Kazada Ağdaş öldü, polis memuru Muhammet Bektaş yaralandı. Hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 ay’a kadar hapis cezası istenen sürücü Yıldırım’ın yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmadaki savunmasında pişman olduğunu, maktulün ailesinden ve müştekiden özür dilediğini söyleyen Berivan Yıldırım, “Ben alkol almadım” dedi. Yıldırım’ın kazadan önce bir eğlence mekânında alkol aldığı görüntüler ortaya çıktı. Mahkemenin talebi üzerine bilirkişinin hazırladığı rapora göre, Yıldırım’ın asli kusurlu olduğu belirtildi. Olayda yaralanan polis memuru Muhammet Bektaş, “Ağdaş’ın kaza yaptığını gördükten sonra biz aracımızı emniyet şeridine koyduk. Emniyet şeridi hariç 3 şerit olan yolu teke düşürdük. Uyarı levhası da koymuştuk. Ayrıca başka bir arkadaşımız elindeki fenerle gelen araçların yavaşlaması için uyarıda bulunuyordu. Şikâyetçiyim” dedi. 

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Görüntüler ifadesini yalanladı

Tanık olan polis memuru Uğur P., “Sanığın kullanımındaki araç çok süratli geldi” diye konuştu. Mahkeme sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 

 

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#Ferdi Ağdaş#Berivan Yıldırım#Esenler

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