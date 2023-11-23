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Sınıfta arkadaşını döven liseli kız ve 2 öğrenci serbest bırakıldı

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#Kocaeli#Derince#Liseli Kavga
Sınıfta arkadaşını döven liseli kız ve 2 öğrenci serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 13:43

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki lisede kız öğrencinin sınıf arkadaşını darbetmesiyle ilgili olarak olayı gerçekleştiren B.G. ile kayıt alan ve sosyal medyada paylaşan 2 öğrenci gözaltına alındı. B.G., ifadesinde E.E.T.’nin kendisine hakaret ettiğini ve tehditte bulunduğunu, olayı bu sebepten gerçekleştirdiğini söyledi. 3 öğrenci ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan Zehra-Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. 9’uncu sınıftaki E.E.T.(14) ile B.G.(14) arasında tartışma çıktı.

Sınıfta arkadaşını döven liseli kız ve 2 öğrenci serbest bırakıldı

Tartışma sırasında B.G., E.E.T.’yi yere düşürüp diziyle vurduktan sonra kafasına tekme attı. B.G., E.E.T.’yi darbetmeye devam ederken “Çok güzel saçların varmış senin” diyerek tokat da attı.

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Sınıfta arkadaşını döven liseli kız ve 2 öğrenci serbest bırakıldı

Darbedilen B.G. ağlarken, o anlar B.D.(15) tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. E.N.A.(14) ise görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sınıfta arkadaşını döven liseli kız ve 2 öğrenci serbest bırakıldı

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi inceleme başlattı. Öğrencilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından 3 öğrencinin ifadesi alındı. 'Kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında E.E.T.’yi darbeden B.G., ifadesinde kendisine hakaret ettiği ve tehditte bulunduğunu, olayı bu sebepten gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. B.G., B.D. ve E.N.A. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sınıfta arkadaşını döven liseli kız ve 2 öğrenci serbest bırakıldı

 

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#Kocaeli#Derince#Liseli Kavga

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