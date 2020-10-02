Olay, geÃ§en yÄ±l 31 Ocak gÃ¼nÃ¼ Kepez ilÃ§esi MazÄ± DaÄŸÄ± mevkisindeki ormanlÄ±k alanda meydana geldi. Lise Ã¶ÄŸrencisi S.D., birlikte eve gitmek iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Amina Sufiyeva (19) ile 3 kÄ±z arkadaÅŸlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. KÄ±zlarÄ±n otomobille gezme teklifini S.D. ve Amina Sufiyeva, kabul etti. 5 kÄ±z,Â Mehmet Can YÃ¶rÃ¼k'Ã¼n (22) kullandÄ±ÄŸÄ± otomobile bindi. Grup Varsak'taki ormanlÄ±k alana geldiÄŸinde, Amina Sufiyeva S.D.'yiÂ erkek arkadaÅŸÄ± Yasin Kamay (24) ile iliÅŸkisi olduÄŸu iddiasÄ±yla darbetti. Bir sÃ¼re sonra grup, aynÄ± otomobille Konuksever Mahallesi'ndeki boÅŸ alana geÃ§erek Yasin Kamay ile buluÅŸtu. Gruptakilerden bazÄ±larÄ± Yasin Kamay'Ä±n otomobiline bindi. Ä°ki araÃ§la MazÄ± DaÄŸÄ± mevkisindeki ormanlÄ±k alana giden grup,Â S.D.'yi darbetti. ÅžÃ¼pheliler, genÃ§ kÄ±zÄ± yerde sÃ¼rÃ¼kleyip, dÃ¶vdÃ¼.Â ArdÄ±ndan da parasÄ±nÄ± gasbetmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Dakikalarca sÃ¼ren dayak olayÄ±nÄ± kameraya da kaydeden grup, S.D.'yi, ÅŸikayetÃ§i olmasÄ± halinde ailesine zarar vermekle tehdit etti.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin basÄ±na yansÄ±masÄ±yla Kepez Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, kimliklerini belirledikleri 3'Ã¼ 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k 6 ÅŸÃ¼pheliyi eÅŸ zamanlÄ± operasyonla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. SorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden Amina Sufiyeva ve Yasin Kamay tutuklanÄ±rken, diÄŸerleri serbset bÄ±rakÄ±ldÄ±. Daha sonra ki sÃ¼reÃ§te deÂ Mehmet Can YÃ¶rÃ¼k de tutuklanÄ±p cezaevine gÃ¶nderildi.Â

YaÅŸlarÄ± 18'den kÃ¼Ã§Ã¼k olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Ã‡ocuk SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklanÄ±rken, M.S. ve M.G. adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±.

SANIKLARA CEZA YAÄžDI

Antalya 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n 8'inci duruÅŸmasÄ±nda, tutuklu 4 sanÄ±k da tahliye edildi. Ancak davanÄ±n 9'uncu duruÅŸmasÄ±, pandemiden dolayÄ± 9 ay sonra yapÄ±ldÄ±.

Karar duruÅŸmasÄ±na tutuksuz sanÄ±klar ve avukatlarÄ± ile ÅŸikayetÃ§i S.D.'nin avukatÄ± Halit Ã‡aplÄ±k katÄ±ldÄ±.Â Mahkeme, son sÃ¶zlerinde 'bÃ¼yÃ¼k piÅŸmanlÄ±k duyduklarÄ±nÄ±' belirterek, Ã¼zgÃ¼n olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen sanÄ±klardan Amina Sufiyeva'yÄ± ve Yasin Kamay'Ä±, 'nitelikli yaÄŸma' veÂ Â 'kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma' suÃ§larÄ±ndan toplanÂ 12Â yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.Â

Mehmet Can YÃ¶rÃ¼k'Ã¼Â 'kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma' suÃ§undan 5 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi.Â S.D.K. ve M.G.'yi,Â 'nitelikli yaÄŸma'Â veÂ 'kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma' suÃ§larÄ±ndan 8 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±ran mahkeme,Â Â M.S.'yi ise beraat ettirdi. Mahkeme heyeti, ceza verilen tÃ¼m sanÄ±klar hakkÄ±ndaki adli kontrol tedbirlerinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesine de karar verdi.