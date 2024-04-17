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Görüntüler beğeni toplamıştı... Fenomen olan esnafa Emniyet'ten teşekkür plaketi

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#Bursa#Esnaf#Suçluyu Yakalayan Esnaf
Görüntüler beğeni toplamıştı... Fenomen olan esnafa Emniyetten teşekkür plaketi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 11:39

Bursa’da kimlik kontrolü yapan polisten kaçan şüpheliyi, iş yerinin önünde çay içerken yakalayan İshak Kukaroğlu’na, emniyetten teşekkür plaketi geldi. İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, makamında ağırladığı Kukaroğlu’nu cesaretinden dolay tebrik etti.

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Olay 13 Nisan saat 18.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekiplerinin caddede kimlik kontrolü yaptığını gören şüpheli koşarak uzaklaşırken; polisler de takibe alıp peşinden koştu.

Görüntüler beğeni toplamıştı... Fenomen olan esnafa Emniyetten teşekkür plaketi

Polisler, ara sokaklara girip izini kaybettirmeye çalışan şüpheliyi yakalamak için takviye ekip istedi. Bu sırada Bahçe Sokak'taki iş yerinin önünde oturup çay içen erkek kuaförü İshak Kukaroğlu, İlkbahar Caddesi istikametine kaçan kişiyi görünce aniden yola atladı. Kukaroğlu, yakalayıp yere yatırdığı şüpheliyi polislere teslim ettikten sonra da masaya dönüp çayını içmeye devam etti.

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Görüntüler beğeni toplamıştı... Fenomen olan esnafa Emniyetten teşekkür plaketi

OLAY ANI KAMERADA

Erkek kuaförünün, şüpheliyi etkisiz hale getirip polis teslim ettiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, Kukaroğlu'nun oturup çay içmesi, şüphelinin kaçtığını fark edince yakalamak için yola atlaması, etkisiz hale getirip yere yatırması, polislere teslim edip tekrar yerine dönüp çay içmeye devam ettiği görüldü.

Görüntüler beğeni toplamıştı... Fenomen olan esnafa Emniyetten teşekkür plaketi

İL EMNİYET MÜDÜRÜ MAKAMINDA AĞIRLADI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İshak Kukaroğlu'nu makamında ağırladı. Zaimoğlu, duyarlı davranışından ve gösterdiği cesaretten dolayı tebrik ettiği Kukaroğlu'na plaket takdim etti.

Görüntüler beğeni toplamıştı... Fenomen olan esnafa Emniyetten teşekkür plaketi

 

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#Bursa#Esnaf#Suçluyu Yakalayan Esnaf

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