Görüntüler beğeni toplamıştı... Fenomen olan esnafa Emniyet'ten teşekkür plaketi

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Olay 13 Nisan saat 18.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekiplerinin caddede kimlik kontrolü yaptığını gören şüpheli koşarak uzaklaşırken; polisler de takibe alıp peşinden koştu.

Polisler, ara sokaklara girip izini kaybettirmeye çalışan şüpheliyi yakalamak için takviye ekip istedi. Bu sırada Bahçe Sokak'taki iş yerinin önünde oturup çay içen erkek kuaförü İshak Kukaroğlu, İlkbahar Caddesi istikametine kaçan kişiyi görünce aniden yola atladı. Kukaroğlu, yakalayıp yere yatırdığı şüpheliyi polislere teslim ettikten sonra da masaya dönüp çayını içmeye devam etti.

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OLAY ANI KAMERADA

Erkek kuaförünün, şüpheliyi etkisiz hale getirip polis teslim ettiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, Kukaroğlu'nun oturup çay içmesi, şüphelinin kaçtığını fark edince yakalamak için yola atlaması, etkisiz hale getirip yere yatırması, polislere teslim edip tekrar yerine dönüp çay içmeye devam ettiği görüldü.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ MAKAMINDA AĞIRLADI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İshak Kukaroğlu'nu makamında ağırladı. Zaimoğlu, duyarlı davranışından ve gösterdiği cesaretten dolayı tebrik ettiği Kukaroğlu'na plaket takdim etti.