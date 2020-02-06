Görüntü İzmir'den... Son anda kurtuldu

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka ilçesinde bir nakliye firması, binanın üst katından eşyaları taşımak için seyyar asansör kurdu.

Eşyaları indirmeye başlayan firma yetkilileri, bir hurç içerisindeki eşyaları asansörle indirirken aşağı düşürdü. O sırada kaldırımda yürümekte olan bir kadın, son anda eşyanın altında kalmaktan kurtulurken korkuyla bir iş yerine sığındı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



