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AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 13:01,Son Güncelleme:/

Görüntü İzmir'den... Son anda kurtuldu

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadının, nakliye firmasının asansörle taşırken düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulmasına dair görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka ilçesinde bir nakliye firması, binanın üst katından eşyaları taşımak için seyyar asansör kurdu.
Eşyaları indirmeye başlayan firma yetkilileri, bir hurç içerisindeki eşyaları asansörle indirirken aşağı düşürdü. O sırada kaldırımda yürümekte olan bir kadın, son anda eşyanın altında kalmaktan kurtulurken korkuyla bir iş yerine sığındı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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