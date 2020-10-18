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DHA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 12:54 | Son Güncelleme:

Görüntü büyük tepki çekti! Tabancayla üzerine yürüdü

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Görüntü büyük tepki çekti! Tabancayla üzerine yürüdü
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Bursa'da yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine otomobil sürücüsü tabanca ile otobüs sürücüsünün üstüne yürüdü. Kavgayı çevredekiler ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi, Yiğitler Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve kimliği bilinmeyen otomobil ve otobüs sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada otomobilinden tabanca alan sürücü, otobüs sürücüsünün üzerine yürüdü. Çevredekiler kavgayı ayırarak otomobil sürücüsünü sakinleştirdi. Sürücü, tabancayı otomobiline geri bıraktı.

Taraflar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

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