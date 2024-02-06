×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Göreve giden polisleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Dörtyol#Polis
Göreve giden polisleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 01:50

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 25 polis hafif şekilde yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Payas-Dörtyol arasında D91 karayolunda meydana geldi. Antakya ilçesine depremin yıl dönümü için göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs, şarampole devrildi. 

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kazayla ilgili Hatay Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; “Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Dörtyol İlçe Çevik Kuvvet Grup Amirliği bünyesinde görevli personellerimiz 6 Şubat Tedbir görevi ile ilgili olarak il merkezine seyir halindeyken Dörtyol MMK (fabrika) mevkii önünde tek taraflı kaza sonucu 25 personelimizi taşıyan servis aracı şarampole devrilmiş olup, personellerimiz hafif bir şekilde yaralanmış hayati tehlikeleri yoktur” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Dörtyol#Polis

BAKMADAN GEÇME!