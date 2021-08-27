Görev tamam! Türkiye’ye hava köprüsü

Milli Savunma Bakanlığı’nın Afganistan’daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının tahliyesine başlandığını açıklamasından sonra ilk kafile dün Türkiye’ye geldi. Pakistan’ın başkenti İslamabad’dan 345 yolcusuyla havalanan TK 6889 sefer sayılı THY uçağı, dün saat 11.45’de Ankara Esenboğa Havaalanı’na indi. THY uçağı Esenboğa’da normal uçuşları aksatmayacak şekilde özel bir bölüme park etti. TSK personeli buradan otobüslerle birliklerine sevk edildi. Bazı personelin de İstanbul’a geçiş yaptığı öğrenildi. Türk askerini tahliye planlaması 24 saatte tamamlanacak şekilde hazırlansa da, Kabil Havaalanı’ndaki yoğun trafik, kaos ve olası terör saldırılarına yönelik alınan önlemler nedeniyle biraz uzayabileceği ihtimalinin de bulunduğu bildirildi.

Türk askerinin Kabil’deki görevi nedeniyle Afganistan’da bulunan teçhizatları da ülkeden çıkarılıyor. TSK’ya ait helikopterlerle, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve diğer bazı teçhizatın da Pakistan’a nakledildiği öğrenildi. Personel tahliyesinin tamamlanmasından sonra teçhizatlar da ‘Koca Yusuf’ olarak bilinen A-400 M gibi dev askeri nakliye uçakları ile Türkiye’ye getirilecek. Teçhizatın güvenliği için de Pakistan’da personel bulundurulduğu öğrenildi.

AZERİ ASKERLER DE TÜRKİYE’DE

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda görev yapan Azerbaycan askerleri de Afganistan’dan ayrıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 120 Azerbaycan askerinin hava yoluyla Türkiye’ye gittiklerini duyurdu. Azerbaycan askerlerine ait silah ve teçhizatın da Ankara’ya ulaştığı ve askerlerin ülkelerine dönecekleri bildirildi.

AKAR: EN KISA ZAMANDA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tahliyeyle ilgili açıklamasında, Mehmetçiğin kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla döndüğünü belirtti. Akar, intikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı: “Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz.”

Askerleri taşıyan THY’ye ait uçak 11.45’te Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Askerler daha sonra otobüslerle birliklerine sevk edildi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

Türk askerleri Afganlara yardım görüntüleriyle objektiflere yansımıştı.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Ankara’ya inen uçaktaki Türk askerinin karşılanma görüntüsünü paylaştı. Askerler çiçeklerle karşılanırken mesajda "Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan’dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara'ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık" ifadelerine yer verildi.

ALTUN: BİR GÖREVİ DAHA BAŞARMANIN GURURU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması noktasında bugüne kadar çok önemli görevler üstlendiğini belirterek, “Türk ordusu 2002'den bu yana hem çok taraflı hem de ikili anlaşmalar kapsamında Afganistan'da görev aldı. Ülkelerini yeniden inşa etme mücadelelerinde Afgan halkını destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz” dedi. Altun, özetle şu mesajı paylaştı: “Libya'dan Azerbaycan'a, Somali'den Suriye'ye ve Afganistan'a kadar Türkiye, 'Bölgede herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir' inancıyla insan odaklı bir dış politika izlemektedir. Son gelişmeler ve yapılan müzakereler neticesinde Türkiye, askeri güçlerini ve unsurlarını havalimanından tahliye etme kararı almıştır. Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor. Hizmetleri ve fedakârlıkları için kendilerine minnettarız.” (DHA)

ÇELİK: TÜRKİYE AFGAN HALKININ YANINDA OLACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan’da görev yapan; dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir görevi daha başarıyla yerine getirdiğini, kahraman askerleri kutladığını belirtti. Çelik, “6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görevli askerlerimiz vatanımıza dönüyor. Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost ve müttefiktir” dedi. (ANKARA)

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