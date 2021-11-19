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Görenler hayretle bakıyor! Duvardaki ağacın sırrı...

#Fatih#Ağaç#Şeyh Süleyman Mescidi
Görenler hayretle bakıyor Duvardaki ağacın sırrı...

Fatih’te bulunan bin 600 yıllık geç Roma dönemine ait mezar yapısı, İstanbul'un fethi ile önce tekkeye ardından da mescide çevrildi… Restore edilen Şeyh Süleyman Mescidi'nin avlusundaki ağaç sökülmeyerek, onun için duvarda özel bir alan oluşturuldu.

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CNN Türk Muhabiri Mücahit Topçu’nun özel haberine göre, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü 2014-2016 yıllarında Fatih’te bulunan Şeyh Süleyman Mesci’dinde restorasyon çalışması yaptı.

AĞACI İÇİN DUVARDA ÖZEL BİR BÖLÜM YAPILDI

Avluda bulunan bir ağaç ise özel çalışma ile, koruma altına alındı. Duvar örme işlemi sırasında ağaç yerinden sökülmedi, onun yerine ağaç için duvarda özel bir alan oluşturuldu.

Görenler hayretle bakıyor Duvardaki ağacın sırrı...

Dışarıdan bakıldığında pencereyi andıran çalışma ile, hem tarih hem de çevre korunmuş oldu.

BİN 600 YILLIK

Şeyh Süleyman Mescidi, bin 600 yıllık geç Roma dönemine ait mezar yapısı, İstanbul'un fethi ile önce tekkeye ardından da mescide çevrildi.

Görenler hayretle bakıyor Duvardaki ağacın sırrı...

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#Fatih#Ağaç#Şeyh Süleyman Mescidi

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