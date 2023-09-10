Görenler dönüp bir daha baktı! Tam 2,5 metre...

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Bafra ilçesindeki Altınkaya Barajı'nda balıkçıların ağına takılan 2,5 metre boyunda ve 94 kilogram ağırlığındaki yayın balığı, satışa çıkarıldı. 19 Mayıs ilçesindeki balıkçıların tezgaha koyduğu balık, kilosu 120 TL'den satışa çıktı. Balıkçı İsmail Güngör (52), "94 kilo ve 2,5 metre uzunluğunda. Dilim dilim satacağız. Kilosunu 120 TL'den vereceğiz. Bu balığın hastaları var. İlçelerden, çevre illerden gelip, yayın balığı alıyorlar. Çok kişi sabahtan beri balığın fotoğrafını çekti. Balıkla birlikte özçekim bile yaptılar" dedi.