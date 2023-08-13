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Gören şaşkına döndü: Evden 5 ton çöp çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Çöp Ev#İstanbul#Gaziosmanpaşa
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 16:28

Gaziosmanpaşa'da akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir kadının evinden yaklaşık 5 ton çöp çıktı.

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Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese gelen belediye ekipleri, evin içerisinde tonlarca çöp buldu. Ekiplerce temizlenen evden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.

Gören şaşkına döndü: Evden 5 ton çöp çıktı

"SÜREKLİ ÇÖP TOPLUYORDU"

Mahalle sakinlerinden Recai Kaplan, "Aşırı çöp yığıyordu. Küçükköy'de de görüyordum sürekli çöp topluyordu. Kendisini tanıyorum. Akli olarak rahatsız biraz" dedi.

Gören şaşkına döndü: Evden 5 ton çöp çıktı

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#Çöp Ev#İstanbul#Gaziosmanpaşa

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