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Gören hayran kalıyor... Hayalindeki otobüsü 700 bin TL harcayarak yaptı

#Samsun#Otobüs#Kadir Mert

Samsun'da 30 yaşındaki yazılımcı-gezgin Kadir Mert, 7 ay önce aldığı 1960 model hurda otobüsü çocukluk hayali olan “School Bus”a (okul otobüsü) dönüştürdü. Otobüsün içini adeta bir ev gibi donatan Mert, otobüste hem yaşıyor hem geziyor. Mert’in yeni hayali “School Bus” ile dünya turu yapmak.

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İzlediği filmden etkilenerek kendine 700 bin TL değerinde okul otobüsü yaptıran Samsunlu Kadir Mert, çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Otobüsün içini karavana çeviren Kadir Mert, konakladığı yerlerde sarı renkteki otobüsü insanların ilgi odağı oluyor. Otobüsü ile Atakum sahilinde konaklayan Mert, insanların yoğun ilgisinden dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

TÜM KARELER

Hayalindeki otobüsü 700 bin TL harcayarak yaptıHayalindeki otobüsü 700 bin TL harcayarak yaptıHaberin Tüm Görselleri

“ÇOCUKLUK HAYALİMDİ”

Otobüsün yapım sürecini anlatan Kadir Mert, “Bu aracın bütün çocukların hayali olduğunu düşünüyorum. School Bus’ı zaten çizgi filmlerde görüyordum. Bu benim çok hoşuma giden bir araçtı. Oyuncaklarını hep kendime alırdım. Daha sonrasında bu aracım evim olmasına dair çocukluk planlarım vardı. Bunu gerçekleştirme 15 -20 yıl kadar bir süreç aldı. Hayatımdan son derece memnunum. Yaklaşık 7 ay önce ben otobüsü hurda halinde satın aldım. Motoru, tekeri, şanzımanına kadar bildiğiniz tüm parçaların yenilenmesini gerçekleştirdim. 5 ay içinde aracı ayağa kaldırdım. Toplamda 700 bin TL kadar bir rakam harcadım. Bunun 400 bin TL’si aracın motoru, lastikleri gibi parçalarına gitti. Geri kalan masrafım ise içindeki yaşam alanıyla ilgili parçalara gitti” dedi.

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“EVİM VE ARABAM BİR OKUL OTOBÜSÜ OLDU”

Dünya turuna çıkmak istediği ifade eden Mert, “Evim ve arabam bu okul otobüsü oldu. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Dünya turu niyetim var. Normalde Nepal’de yamaç paraşütü eğitmeni olduğum için orada çalışmalarım mevcut. Araçla beraber 6 bin kilometrelik yolu gideceğim. Öncelikle 1 sene kadar Türkiye’de testlerini gerçekleştireceğim. Dün gece Samsun Atakum sahilinde konakladım. Uykuya dalmam gece 04.00’ü buldu. Sürekli insanlar geliyordu. ‘İçine girebilir miyiz, bakabilir miyiz’ diyorlar. Her gelenin baya bir hoşuna gidiyor. Sohbet ediyoruz, kahve ikram veriyorum” diye konuştu.

Otobüse hayran kaldığını belirten Emriye Küçük Ergen, “Çok güzel buldum. Ben sosyal medyada görüyordum. Gerçeğini görünce de çok mutlu oldum. Kendi arabammış gibi çok mutlu oldum. O sosyal medyada gördüklerimin çok daha dışında ve bayıldım” şeklinde konuştu.

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#Samsun#Otobüs#Kadir Mert

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