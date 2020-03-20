Google Ignaz Semmelweis ile el yıkama videosu hazırladı - Ignaz Semmelweis kimdir?

Dünyanın mücadele ettiği corona virüsüne karşı duyarsız kalmayan dev şirket Google, ana sayfasını el yıkama anlatımını hazırladığı doodle ile tasarladı. Ignaz Semmelweis'nın doğru el yıkama şeklini anlattığı video, kullanıcılara corona virüsünden korunmak için el yıkamanın önemini hatırlattı. Peki, Ignaz Semmelweis kimdir? İşte, Ignaz Semmelweis'nın hayatı ve Goodle'nın hazırladığı video.

Ignaz Semmelweis kimdir?

Ignaz Philipp Semmelweis 1818'de Budapeşte Buda'da doğdu. Önce Viyana Üniversitesi Hukuk fakültesine girdi ancak bir yıl sonra doktor olmaya karar vererek, tıp eğitimini 1844’te Viyana Üniversitesi’nde tamamladı. Diplomasını aldıktan sonra Viyana Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Semmelweis, doğumdan sonra enfeksiyondan kaynaklanan ölümcül bir hastalık için (ölüm oranı% 20-30 civarında) çalışmalar yapmaya başladı. Bu enfeksiyona neden olan nedenler henüz araştırılmamıştı.

Viyana Genel Hastanesinde, 2 doğum kliniği vardı. Genç doktor, aynı yöntemler kullanılmasına rağmen ölüm oranlarının birinde daha yüksek olduğunu fark etti. Aradaki fark, koğuşlardan birinin, öğrencilere öğretmek için kullanılmasıydı, diğeri değildi. Öğretim koğuşunda bulaşıcı bir hastalık departmanı ve otopsilerin yapıldığı bir morg vardı. İkinci koğuşta ise sadece ebeler bulunuyordu. 1847'de arkadaşı Jakob Kolletschka, otopsi sırasında yanlışlıkla kendini yaraladı ve yaralanma sonucunda kan zehirlenmesinden hayatını kaybetti.