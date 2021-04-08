MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGölünyazı Kuş Cenneti'nde korkutan yangın!
GeriGündem Gölünyazı Kuş Cenneti'nde korkutan yangın!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Gölünyazı Kuş Cenneti'nde korkutan yangın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Çorum'da göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti'nde sazlık alanda yangın çıktı. Yol olmadığı için itfaiyenin araçlarla müdahale edemediği yangın, yaya olarak yapılan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın, öğlen saatlerinde Kırkdilim mevkisinde yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti'nde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yükselen dumanları fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yol olmadığı için yangına araçlarla müdahale edemedi. Yangın, yaya ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 

Gölünyazı Kuş Cennetinde korkutan yangın

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi