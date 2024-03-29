Gölcük'te otogarda dehşet! Çay ocağında oturan husumetlisini öldürdü

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Olay, saat 15.00 sıralarında Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Gölcük Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Osman Ç., otogardaki çay ocağında oturan husumetlisi Muzaffer Ece'ye tabanca ile ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ece, ağır yaralandı. Osman Ç. ise kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muzaffer Ece sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ece, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırgan Osman Ç. ise polisin çalışması sonucu Başiskele ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.