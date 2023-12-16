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Gol atarken evi soyuldu

Güncelleme Tarihi:

#Fransa Ligue 1#Yusuf Yazıcı#Hırsızlık
Gol atarken evi soyuldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 07:00

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, önceki gece hırsızlık şokuyla sarsıldı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Lille’in sahasında KI Klaksvik’i 3-0 yendiği maçın 29’uncu dakikasında penaltıdan attığı golle takımını öne geçiren Yusuf Yazıcı’nın evi, aynı saatlerde hırsızların hedefi oldu.

Gol atarken evi soyuldu

Yusuf Yazıcı’nın bir süredir birliktelik yaşadığı Melisa Aslı Pamuk’un hırsızlık sırasında evde olup olmadığı bilinmiyor.

Maç sonrası evine gittiğinde soyulduğunu anlayan Yazıcı, hemen polisi aradı. Milli futbolcunun evine giren hırsızların, Yazıcı’ya ait lüks saatleri ve değerli eşyaları çaldığı öğrenildi. 2019 yılında Lille’e transfer olan Yazıcı’nın evi ikinci kez soyuldu. 2020’nin başlarında dizinden ameliyat olmak için İtalya’ya giden milli futbolcunun evine hırsız girmiş, arabası ve değerli eşyaları çalınmıştı.

 

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#Fransa Ligue 1#Yusuf Yazıcı#Hırsızlık

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