Gökyüzünün akrobatları

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Bu yıl yedincisi düzenlenen etkinliğe Türk Hava Kuvvetleri’nin Solo Türk ekibi de katıldı. 2 gün sürecek gösteriler Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki Uluslararası Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri’nde yapılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin paraşüt takımı ile Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’na bağlı paraşüt ekibi, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı, Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri ve Türk Hava Kurumu Hava Sporları ekipleri de nefes kesen gösteriler yapıyor.

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KANAT YÜRÜYÜŞÜ

- İsviçreli Danielle Del Buono uçan bir uçağın kanadı üzerinde Sivrihisar semalarında yürürken, bu sırada Boeing Stearman tipi uçağı eşi pilot Emiliano Del Buono kullandı. 20 yıldır beraber uçuş yapan “The Acrobats” pilotları Franck Soubrane ve Eddy Dussau, Pitts S2S ve Extra 260 uçakları ile Fransa’dan, Akrobasi ve Hava Yarışı Pilotu Daniel Genevey, Extra 330 SC tipi uçağı ile Macaristan’dan katılarak, Türkiye’deki ilk gösterilerini SHG Airshow 2022’de yaptılar. Türkiye’nin “Göklerdeki Gururu”, İlk Profesyonel Kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk Şener, muhteşem akrobasi gösterisi ile SHG Airshow 2022’ye imzasını attı.