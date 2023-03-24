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Gökyüzünde Ay ve Venüs yan yana

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#Düzce#Ay#Venüs
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 21:25

Düzce’de havanın kararmasının ardından Ay ve Venüs gezegeni yan yana görüldü. Vatandaşlar telefonlarına sarılarak gökyüzünü fotoğraflamaya çalıştı.

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İftarın ardından sokağa çıkan vatandaşlar, gökyüzünde Ay’ın hemen altında parlayan bir ışıltı ile karşılaştı. Önce yıldız sanılan parıltının daha sonra Venüs gezegeni olduğunu öğrenen vatandaşlar telefonları ile bu anı kaydetti.

Gökyüzünde Ay ve Venüs yan yana

Arkadaşları ile gökyüzündeki durumu fark ettiklerini belirten Furkan Erdem, “Geçenlerde de aynı durum oluşmuştu. Bu durumu araştırdığımızda Venüs gezegeni olduğunu anladık. Çok da güzel bir görsel oluştu. Fotoğraf makinesi ile durumu çekmeye çalışıyoruz bizde. Türkiye’nin dört bir yanından gözüküyor herhalde. Kayseri’den bir tanıdığımız yazdı. Onlarda gökyüzünde bu durumu görmüşler” dedi.

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#Düzce#Ay#Venüs

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