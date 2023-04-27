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Göklerin imparatoru: Kuş Oteli’nin 253. misafiri

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#Kuş Oteli#Hersek Lagünü#Kuş
Göklerin imparatoru: Kuş Oteli’nin 253. misafiri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 07:00

Göçmen ve su kuşlarının uğrak noktası olan ve “Kuş Oteli” olarak da adlandırılan Hersek Lagünü’nde son olarak gözlemlenen şah kartalıyla kuş türü sayısı 253’e çıktı.

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Cumhurbaşkanlığı kararıyla mutlak korunması gereken sulak alan ilan edilen ve Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan lagünle ilgili bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, şunları söyledi:

KUŞLARA BEDAVA

“Buraya göçmen kuşlarımız geliyorlar, konaklıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, ondan sonra yollarına devam ediyorlar. Kimisi kısa, kimisi de uzun süreli konaklama yapıyorlar. Bir ücret ödemeden tatillerini, dinlenmelerini geçirip buradan yola devam ediyorlar. Dolayısıyla biz buraya ‘Kuş Oteli’ ismini taktık. Buradaki hizmetten memnunlar herhalde kuş tür sayımız her geçen gün artıyor. Şu anda 253 en son sayı. Her yılda 2-3 tane tür sayısı artıyor. Burada bize destek veren kuş gözlemcilerine, Fatih Bey’e teşekkür ediyoruz. DKMP ve Orman Genel Müdürlüğümüz, Bakanlığımız buradaki doğal ortamı devam ettirmeye çalışıyoruz.”

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- Altınova Belediyesi kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, son yapılan kuş gözlemleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Şah kartalı önemli bir yırtıcı. Çünkü nesli tükenmekte olan bir kuş. Omuzundaki beyaz beneklerden dolayı pelerine benziyor duruşu. Ondan dolayı imparator kartal da deniliyor ülkemizde.”

 

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#Kuş Oteli#Hersek Lagünü#Kuş

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