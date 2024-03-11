×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gökçeada'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Gökçeada#Kamyon#Kaza
Gökçeadada feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 17:07

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde kamyon ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gökçeada ilçesi Zeytinli köy baraj yolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Uğurlu köyüne seyir halinde olan Mahmut Gök idaresindeki 17 ES 706 plakalı ticari araç, Uğurlu köyünden Gökçeada’ya doğru seyir halinde olan Davut Karakuş yönetimindeki 17 ACY 951 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ticari araç sürücüsü Mahmut Gök’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif şekilde yaralanan kamyon şoförü Davut Karakuş, ambulansla Gökçeada Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karakuş’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Mahmut Gök’ün cenazesi, Gökçeada Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gökçeada#Kamyon#Kaza

BAKMADAN GEÇME!