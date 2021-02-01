Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor

Lodos fırtınası, Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor ve deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli arasında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.



Boğaz hattında ise Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Gelibolu- Lapseki arasındaki feribot seferleri normal olarak devam ediyor.