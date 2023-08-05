Göçmen kuşların durağı kurudu

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Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran Çanakkale, konumu ve kuş göçleri rotası üzerinde bulunması nedeniyle Türkiye’nin önemli sulak alanlarını içerisinde barındırıyor. Bu sulak alanlardan biri de nesli tehlike altında olan tepeli pelikan gibi kuş türlerine kış döneminde ev sahipliği yapan Eceabat ilçesinde bulunan Uzunhızırlı Göleti. Son dönemde Türkiye’de etkili olan kuraklık nedeniyle Uzunhızırlı Göleti kurudu.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimcisi İbrahim Uysal, Uzunhızırlı Göleti’nin kurumasının göçmen kuşları olumsuz etkilediğini söyledi.

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İbrahim Uysal

KURAKLIK YAYGINLAŞMAYA BAŞLADI

Uzunhızırlı Göleti’nin ekosistem ve su kuşları açısından önemli bir yer olduğunu kaydeden İbrahim Uysal, “Uzunhızırlı Göleti’nin tamamen kuruduğu haberini aldık. İklim değişikliğinin etkileri sadece sıcaklıkla artışlarla hissedilmiyor. Aslında hissettiğimiz anormal hava olayları, orman yangınlarının hem sayısı hem de özelliğindeki artışlar, biyolojik çeşitliliğin kaybı, tarımsal verim kaybı ve en önemlisi aslında kuraklık giderek yaygınlaşmaya başladı. Sulak alan kayıplarını ve kirliliği önleyecek tedbirleri çok hızlı bir şekilde almamız ve hayata geçirmemiz gerekiyor” dedi.

ÇOK SAYIDA KUŞUN ÜREME ALANIYDI

Uzunhızırlı Göleti’nin küresel ölçekte nesli tehlikeye yakın türlerden biri olan tepeli pelikan türünün kış döneminde kışladığı alanlardan birisi olduğunu anlatan Uysal, “Yaz döneminde de angıt, yeşilbaş ve diğer ördek türleri ile çok sayıda su kuşu türünün üreme alanıydı. Şu anda tamamen kurudu. Bu durum diğer sulak alanlarımızda da benzer şekilde hızla devam ettiğini maalesef kaygıyla bizler de izliyoruz. Çanakkale ilinin önemli bir kuş göç rotası üzerinde olduğunu unutmamak gerekiyor ve göçmen kuş türleri için sulak alan kayıp çok daha geniş çaplı ölümlere neden olabilir. Nüfus artışı ve artan tüketim miktarımızla bizler yaşadığımız, yaşamak için muhtaç olduğumuz ve değerini parayla ölçemeyeceğimiz doğal alanlarımızı özellikle orman ve sulak alanlarımıza gözümüz gibi bakmalı ve korumalıyız” diye konuştu.