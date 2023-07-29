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Göç İdaresi Başkanlığı'ndan İstanbul'daki Suriyelilere '24 Eylül' uyarısı

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#İstanbul#Göç İdaresi #Suriyeli
Göç İdaresi Başkanlığından İstanbuldaki Suriyelilere 24 Eylül uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 09:33

İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu yabancıların, 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği açıklandı. Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir" denildi.

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir. Söz konusu Suriye uyruklu yabancılara, 24 Eylül 2023 tarihine kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verilecektir. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle, depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verilecektir" ifadelerine yer verildi.

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#İstanbul#Göç İdaresi #Suriyeli

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