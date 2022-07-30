Göç İdaresi Başkanlığı: 7 ayda 59 bin 40 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kaçak göçle mücadelemiz aralıksız devam etmektedir. Bu yıl ülkeden sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artış göstererek 59.040 olarak kayıtlara geçmiştir.



2022’DE 183.934 KAÇAK GÖÇMENİN ÜLKEMİZE GİRİŞİ ENGELLENDİ

Sınır güvenliğimizin en üst düzeyde tutulması için güvenlik duvarları, aydınlatma sistemleri, kamera, optik kuleler, devriye yolları, hendek, tel çit çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda; 2021 yılında Doğu illerimizde ve Güney illerimizde olmak üzere toplam 451.096 kaçak göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 2022 yılında ülkemize girişi engellenen kaçak göçmen sayısı ise 183.934 olarak gerçekleşmiştir.

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2022 YILINDA 132.430 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Göç İdaresi Başkanlığımız ve Güvenlik güçleri personelince 7/24 esasına göre kaçak göçle mücadele aralıksız sürdürülmektedir. Yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda; 2021’de yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapan 162.996 kaçak göçmen yakalanırken, 2022 yılında bugüne kadar yakalanan kaçak göçmen sayısı 156.167’ye ulaşmıştır. Bu sayı mükerrerlikten arındırıldığında ise 132.430 olarak kayıtlara geçmiştir.

7 AYDA 146 CHARTER SEFERİ DÜZENLENDİ

2022 yılının ilk yedi ayında Afganistan’a düzenlenen 144 adet charter (özel uçak) seferi ile 26.309 ve 9.419’u tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 35.728 Afganistan vatandaşının da ülkesine dönüşü sağlanmıştır.

Aynı dönemde Pakistan’a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 7.214 kaçak göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmiştir.

2022’DE 59.040, 6 YILDA 358.736 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Tüm uyruklarla birlikte bu yılın ilk 7 ayında 59.040 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısında %136 artış olmuştur.

2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 358.736 olarak gerçekleşmiştir. Terke davet edilip çıkış yapanlarla birlikte bu sayı 386.564’e ulaşmıştır.

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20 BİN KAPASİTELİ GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ İLE AVRUPA’YI GERİDE BIRAKTIK

Geri gönderme merkezi kapasiteleri 20.000’e yükseltilerek sınır dışı etme ve geri gönderme merkezleri işlemleri ile ülkemiz, Avrupa ülkelerini geride bırakmıştır. Hâlihazırda geri gönderme merkezlerimizde 93 farklı uyruktan 17.942 yabancı (6.945’i Afganistan, 4.511’i Pakistan ve 6.486 diğer uyruk) idari gözetim altıda olup sınır dışı işlemleri devam etmektedir.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİ SAYISI 514.358’E ULAŞTI

Gönüllü geri dönüş sayısında da artış devam etmektedir. Bugüne kadar ülkemizden 514.358 Suriyeli gönüllü geri dönüş kapsamında ülkesine dönmüştür.

697.394 YABANCI AVRUPA’YA GEÇTİ

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Son 6 yıl içerisinde Avrupa’ya geçen yabancı sayısı 697.394 olarak kayıtlara geçmiştir."