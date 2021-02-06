GÃ¶beklitepeâ€™nin gizemli metali

ÅžANLIURFAâ€™da 12 bin yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸiyle â€˜tarihin sÄ±fÄ±r noktasÄ±â€™ olarak nitelendirilen GÃ¶beklitepeâ€™nin bulunduÄŸu Ã–rencik Mahallesi yakÄ±nlarÄ±ndaki bir tarlada, dÃ¼n sabah saatlerinde 3 kenarÄ± bulunan 3 metre uzunluÄŸunda 45 santim geniÅŸliÄŸinde metal blok bulundu.

â€˜GÃ–KYÃœZÃœNE BAKâ€™

Araziye dikilen metal bloku gÃ¶ren mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye gelen jandarma ekipleri Ã§evrede Ã¶nlem alÄ±rken, kÃ¼ltÃ¼r ve turizm il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri de blokta inceleme yaptÄ±. Metal blokun Ã¼zerinde GÃ¶ktÃ¼rk alfabesiyle â€˜AyÄ± gÃ¶rmek istiyorsan gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne bakâ€™ yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, daha Ã¶nce ABD ve Romanyaâ€™da bulunanÂ monolitlere benzerliÄŸi ile dikkat Ã§eken metal blokun kimler tarafÄ±ndan ne amaÃ§la araziye dikildiÄŸinin belirlenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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DÃœNYANIN MONOLÄ°TLERÄ°

ABDâ€™nin Ã§eÅŸitli eyaletlerinde ve Romanyaâ€™da ortaya Ã§Ä±kan monolitler Kolombiya, Almanya, Ä°spanya, Hollanda ve Ä°ngiltereâ€™nin Wight AdasÄ±â€™nda ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Stanley Kubrickâ€™in â€˜2001: A Space Odysseyâ€™ filminden bir sahneyi andÄ±ran ve uzunluÄŸu 2,5 ile 4 metre arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 3 kenarlÄ± yapÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunu kimin yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilememiÅŸti.