Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

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Müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verdi.

Son olarak 1974 yılında görülen Anadolu parsları, ekiplerin önce ayak izi ve tüylerini fark etmesi üzerine kurulan fotokapanlara yansıdı.

Haftalar süren hummalı bir çalışmanın ardından varlıkları ispatlanan dört Anadolu parsı için alarma geçildi. Dört ildeki bölgeleri fotokapanlarla donatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, avcılara karşı da alarma geçti.

Fotokapanlarla 7/24 takip edilen bölgeler için olağanüstü hareketliliğe karşı da tetikte bekleniliyor.

Anadolu parsının geleceğini ve ibretlik tarihini ise yaban hayvanları üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Dr. Yasin İlemen ile konuştuk.

İşte dört bölgemizde varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı…



Onları korumak zorundayız, bu yüzden yaşam alanlarını gizli tutacağız.



Emeği geçenleri gönülden kutluyorum.



#BiyolojikÇeşitlilikGeleceğimizdir pic.twitter.com/TFRjhxSymO — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) May 24, 2022

ANADOLU PARSI MI İRAN LEOPARI MI?

Anadolu parsının bazı kaynaklarda 'İran leoparı' olarak da geçtiğini belirten İlemen "Leoparın latincesi 'Panthera pardus'dur. Çok yakın zamana kadar ülkemizin de dahil olduğu bölgede (Anadolu, İran, Kuzey Irak, Kafkaslar ve Orta Asya) yaşayan leoparlar 3 alt tür altında sınıflandırılıyor. Bunlar; İran leoparı, Kafkas leoparı ve Anadolu leoparı/parsıydı" dedi.

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Bölgedeki leoparla ilgili ilk bilimsel çalışmanın 1859 yılında, İzmir'de Fransız zoolog Valenciennes tarafından yapıldığını belirten İlemen "Buna göre Tulliana ismi Roma İmparatorluğu döneminde Kilikya yani bugünkü Çukurova bölgesinde valilik yapan Marcus Tullius Cicero'ya ithafen verildi" diye konuştu.

Mantolu Hasan'ın en az 15 Anadolu parsını avladığı biliniyor... Mantolu Hasan'ın en az 15 Anadolu parsını avladığı biliniyor...

"GLADYATÖR DÖVÜŞLERİ İÇİN ANADOLU'DAN AVRUPA'YA GÖNDERİLİYORLARDI"

Vali Tullius'un Roma ile yazışmalarında Gladyatör dövüşleri için Toroslar'dan leopar topladığını, sayılarının o dönemde bile çok az olduğunu belirten İlemen "Son yapılan çalışmalarla sistematik olarak her 3 leopar alt türü de "Panthera pardus tulliana" altında birleştiriliyor. Genetik olarak bu bölgelerdeki leoparların tam olarak ne kadar farklı olduğunu anlamak için çok daha daha detaylı çalışmalar yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Tespit edilen leoparların; Anadolu içinde var olup tekrar çoğalmış veya Anadolu dışından ülkemize gelmiş olduğuna bakılmaksızın 'Anaolu Leoparı/Parsı' olarak isimlendirilebileceğini belirten İlemen "Çünkü isim babası Tullius bir zamanlar Roma adına Anadolu'da valilik yapmıştır" dedi.

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Türkiye’de görüntülendiği 4 ilden biri olan Artvin’de 200'den fazla fotokapanla takip edilen Anadolu Parsı'nın ailesinin olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Türkiye’de görüntülendiği 4 ilden biri olan Artvin’de 200'den fazla fotokapanla takip edilen Anadolu Parsı'nın ailesinin olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor.

HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLÜYOR?

Anadolu'da tarih boyunca Ege’nin dağlarında, tüm Toros sıradağlarında ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz dağlarında Anadolu parslarının yaşadığını belirten İlemen "Ancak tarih boyunca çok avlanmıştır. Arkaik dönemde gladyatör dövüşleri için, postu için avlanmışlardır. Son yüzyılda da yine postu için avlandılar" diye konuştu.

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MANTOLU HASAN VE ARKADAŞLARI...

1930'ların sonunda dönemin avcılık kanunu ile pars ‘her vakit avlanabilen’ hayvanlar arasına alındı. Yaşam alanları hızla yok olan Anadolu parsının avlanmasına devlet de müsaade etti. 1960'lara kadar adeta bir statü göstergesi olan 'pars avları' ile adı özdeşleşen kişi ise 'Mantolu Hasan' olarak tanınan Hasan Bele. Kayıtlara göre Mantolu Hasan'ın 30 yıl içinde Ege bölgesinde 15'den fazla parsı avladığı biliniyor.

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Buradan vatandaşlarımıza duyuru yapmak istiyorum, biz olmasak bile sizin görmediğiniz, bilmediğiniz yerde fotokapanlarımız var. Siz oradan geçtikten iki gün sonra savcı izni ile kapınızı çalarız. Siz kaçak ve yanlış bir işlem yaptıysanız sizi adliyeye teslim ederiz. Hayvanlara gözümüz gibi bakalım, dokunmayalım, yanlış yapmayalım. (DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez

PARA CEZASI UYGULANIYOR

Türkiye'de son yıllarda kaçak avcılarla mücadele için önlemler artırıldı. Kaça avlananlara, avlanan hayvanlara göre para 10 bin lira ile 100 bin lira arasında para cezası uygulanıyor. Çeşitli sivil toplum örgütleri ise hapis cezasının da mevzuata dahil edilmesini istiyor. Ancak avlanan türün koruma altında olup olmaması ve avlanma tarzına göre ise avcılara iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası istemi ile dava da açılabiliyor.

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