Gizli tanık M7 ‘Cehennem Necati’yi anlatmış

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Necati Arabacı (52), son yıllarda eğlence mekânlarındaki silahlı çatışmalarla gündeme gelen Çeşme’de yeraltı dünyasından nüfuzlu biri olarak biliniyor. Uzun saçları, Göktürk harflerinden dövmeleri ve giyim tarzıyla farklı bir imaj çizen Arabacı’nın ismi Çeşme’deki olayların ardından gündeme gelmişti. Çeşme’de bir eğlence mekânındaki çatışmayla ilgili M7’nin (M7U3H9F8C4) verdiği bilgilerde Cehennem Necati’nin de adı geçiyor. M7’nin iddiasına göre, (Arabacı ile bağlantılı olduğu anlaşılan) bir kişinin öldüğü çatışmadan sonra, Ayhan Bora Kaplan gözaltına alınan Ümit Günay’a ‘Cehennem Necati’ ceza kesmesin diye devreye girdi ve tarafları bir araya getirip barıştırdı. Gizli tanık, Kaplan’ın suç gelirlerini Almanya’ya aktardığını da söyledi. Necati Arabacı’nın Ankara Emniyeti’ndeki soruşturmayla ilgisi bulunmuyor.

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ALMANYA’DAN ÇEŞME’YE

Necati Arabacı, Almanya merkezli “Cehennem Melekleri” (Hells Angels) adlı çok ünlü motosiklet grubunun liderlerinden biri olarak biliniyor. Hakkında Alman gazetelerine de yansıyan bilgilere göre 1990’lı yıllarda katıldığı bu grupta kısa sürede yükselip hâkimiyet kurdu. Bir taraftan “Meyve ticareti” yaparken, diğer taraftan da Alman ligindeki taraftar gruplarındaki etkisini arttırdı. Türkiye’ye de uzanıp özellikle Çeşme, Bodrum, Kuşadası gibi turistik bölgelerde eğlence mekânları açtı. Adı Frankfurt ve Köln’de birçok suça karıştı, 2002’de tutuklandı. Cezaevindeyken soruşturmayı yürüten savcıyı öldürtmek için plan yaptığı da soruşturma konusu oldu. Yine Alman medyasındaki haberlere göre, savcı (Jürgen Botzem) eşiyle birlikte Almanya’yı terk etti.

SÜNNET DÜĞÜNÜNDE BİRLİKTE

- Necati Arabacı, Almanya’daki davasının ardından 2007’de sınırdışı edildi. Çeşme’ye yerleşip mekânların ‘kapı koruma’ alanında etkin oldu. Türkiye’deki büyük yeraltı gruplarıyla da ilişkilerini geliştirdi. Bodrum’daki bir cinayetten dolayı 2020’de tutuklandı ve daha sonra serbest kaldı. En son, Kaplan gözaltına alınmadan bir hafta önce, Kaplan’ın oğlunun sünnet töreninde görüntülendi.