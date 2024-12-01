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"Gizli ayıplı" çıkan sıfır aracın yenisiyle değiştirilmesi kararını onadı

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#Otomobil#Yargıtay#Mahkeme
Gizli ayıplı çıkan sıfır aracın yenisiyle değiştirilmesi kararını onadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 13:08

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, üretim kaynaklı gizli ayıplı çıkan ve seyir halinde yanan aracın yenisiyle değiştirilmesi kararını onadı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, satın aldığı andan itibaren arıza veren ve bir yıl sonunda seyir halinde yanan aracının yenisiyle değiştirilmesi istemiyle dava açan tüketiciyi haklı buldu.

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Dairenin kararına göre, Ankara'da bir kişi, 2015'te sıfır araç satın aldı. Aracı kullanmaya başladığından itibaren elektrik bağlantısı kesilmesi, ateşleme arızası gibi sorunlar yaşayan araç sahibi, sorunun giderilmesi için aracı servise götürdü ancak bakımlarının yapılmasına rağmen araçtaki arızalar devam etti.

ARAÇ YANDI

Araç sahibi, 2016'da, kullanımı esnasında aracın aniden yanması üzerine servisten aracın yenisiyle değiştirilmesi istemiyle dava açtı.

SERVİS HATAYI KABUL ETMEDİ

Servis, araçta gizli ayıp olmadığını, servise getirildikten sonra araç üzerinde yapılan kapsamlı incelemede herhangi bir sistem arızasına veya soruna rastlanmadığını savundu.

Yakıt deposundan alınan numune üzerinde yapılan incelemede, "içerikte aseton tespit edildiğini" belirten servis, asetonun motor içerisindeki egzoz sıcaklıklarını artırdığını, ABS etrafında bulunması gereken braketin bulunmaması sebebiyle hidrolik ünite kablolarında yanmaya sebep olduğunu savunarak, davanın reddini talep etti.

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Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, imalattan kaynaklı gizli ayıplı olduğu tespit edilen aracın yapılacak tamiratta değer kaybına uğrayacağı gerekçesiyle açılan davanın kabulüne karar verdi ve aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti.

İstinaf başvurusu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesince reddedilen servis, kararı temyiz etti.

EMSAL KARAR

Dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle yerel mahkeme kararlarını onadı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararında, aracın yenisiyle değiştirilmesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olduğu belirtildi.

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#Otomobil#Yargıtay#Mahkeme

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